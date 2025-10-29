Von der Leyen garante apoio a Espanha um ano após cheias devastadoras

"Um ano após as devastadoras inundações em Valência, continuamos ao lado do povo espanhol. Partilhamos a vossa dor e recordaremos sempre a incrível solidariedade de uma comunidade que se uniu para reconstruir", escreveu Ursula von der Leyen no X.

Quando se assinala um ano das cheias que provocaram a morte de 237 pessoas e milhões de euros em prejuízos em Valência, a líder do executivo comunitário assegurou que a UE "continuará a apoiar [a população] neste esforço" de reconstrução, nomeadamente "com quase três mil milhões de euros para as pessoas, as empresas e as comunidades afetadas".

"Porque a Europa continua convosco", concluiu.

As cheias em Valência de outubro de 2024 causaram a morte de 237 pessoas, bem como danos materiais generalizados, como a destruição de estradas e pontes, o alagamento de casas, a destruição de carros, a submersão de uma estação de tratamento de água e o impacto na agricultura.

O custo de reconstrução está estimado em milhões de euros.

Espanha homenageia hoje com um funeral de Estado em Valência as pessoas que morreram há um ano nas inundações no leste do país, uma tragédia que continua a ser investigada pela justiça e em três comissões parlamentares.

Em 29 de outubro de 2024, uma "gota fria" ou DANA, como é conhecida em Espanha uma "depressão isolada em altos níveis", formou-se no sul da Península Ibérica e gerou chuvas de grande intensidade e concentradas, sobretudo, no interior da região de Valência, onde foram medidos níveis de queda de água em 24 horas com valores dos mais elevados desde que há registo na Europa.

A água, em grandes quantidades, acabou por descer em direção à costa mediterrânica por barrancos e ribanceiras e invadiu, no final da tarde, estradas e ruas de vários subúrbios da cidade de Valência, uma das zonas com maior densidade populacional de Espanha.

Morreram nas inundações e no temporal 229 pessoas na região autónoma da Comunidade Valenciana, sete numa zona vizinha da região de Castela La Mancha e uma na Andaluzia (sul de Espanha), segundo dados oficiais.

Em Valência, a região no epicentro da tragédia, o temporal afetou uma área de cerca de 553 quilómetros quadrados de 75 municípios e 306 mil pessoas.

Segundo o governo autonómico, as cheias causaram danos de pelo menos 17.800 milhões de euros em habitações, infraestruturas de abastecimento e transporte, parques naturais e zonas protegidas, escolas, centros de saúde, equipamentos sociais e culturais ou 64.100 empresas, entre outros setores.

As cheias em Valência ficaram também marcadas por problemas de comunicação devido à falta de coordenação entre autoridades, que demoraram a emitir alertas por SMS e inicialmente recusaram ajuda do governo central.

A população também criticou a falta de prevenção e de ordenamento territorial.