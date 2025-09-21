Von der Leyen garante que UE "defenderá cada centímetro do seu território"

Von der Leyen insistiu na necessidade de um "pilar europeu" de defesa muito mais forte para garantir a democracia e a prosperidade num mundo mais hostil, após a recente série de incursões de drones e aeronaves russos no espaço aéreo da Polónia, Roménia e Estónia.

"Estes incidentes, e especificamente o que ocorreu na Polónia, são muito significativos. Embora a NATO deva manter-se no centro da nossa defesa coletiva, precisamos de um pilar europeu muito mais forte", enfatizou Ursula Von der Leyen, quando questionada sobre o envio de aviões de países europeus --- sem o envolvimento dos EUA --- para abater drones russos no espaço aéreo polaco.

A presidente da Comissão Europeia (CE) afirmou que a UE-27 já tem um programa para reforçar a sua "autonomia e independência" na defesa, o chamado "Horizonte 2030", cuja implementação está a ser acelerada com a mobilização de até 800 mil milhões de euros para o setor.

Questionada sobre se a União Europeia (UE) está a considerar a criação das suas próprias forças armadas, Von der Leyen afirmou que os Estados-membros "manterão sempre a responsabilidade pelas suas próprias tropas".

Defendeu ainda uma dissuasão "forte e fiável" contra o bloqueio dos sinais de GPS no espaço aéreo europeu nas regiões que fazem fronteira com a Rússia, o que afetou inúmeros voos em áreas como o Mar Báltico, incluindo um avião que transportava a própria Von der Leyen no início deste mês.

"A Rússia parece disposta a aceitar a possibilidade de ocorrerem acidentes fatais a qualquer momento", afirmou a responsável da Comissão Europeia, que disse que Bruxelas leva estes incidentes "muito a sério", assim como "todos os ataques híbridos e ciberataques russos contra a União".

Estes ataques, segundo Von der Leyen, "mostram claramente que as ambições da Rússia não se limitam à Ucrânia".

Questionada sobre a situação no Médio Oriente, defendeu um equilíbrio com uma postura europeia que permitisse "alcançar a verdadeira segurança para Israel" e, ao mesmo tempo, "garantir um presente e um futuro seguros para todos os palestinianos".

Da mesma forma, enfatizou a necessidade de "acesso ilimitado a toda a ajuda humanitária" e "um cessar-fogo imediato", e reiterou que "a solução de dois Estados é a única perspetiva para uma paz duradoura" no Médio Oriente.