Von der Leyen prepara visita à Gronelândia em março

Apesar de ter afastado a ideia de invasão da Gronelândia, Trump exige aos parceiros europeus um maior investimento na segurança da região, para combater a crescente presença russa e china.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, vai visitar a Gronelândia no mês de março, confirmou esta quinta-feira, em conferência de imprensa, a porta-voz do Executivo comunitário Paula Pinho., afirmou Paula Pinho.A deslocação de Ursula von der Leyen à Gronelândia acontece numa altura em que a região do Ártico no geral e a ilha em particular têm estado na mira do presidente norte-americano, Donald Trump.No início do mês, a França e o Canadá abriram consulados em Nuuk, na capital gronelandesa e, semana passada, a NATO anunciou uma nova missão paraO rei da Dinamarca, Frederik X, está a realizar esta semana uma visita de três dias na ilha.O monarca declarou-se “profundamente solidário” com a região no final de janeiro, quando anunciou a visita, e mudou o brasão real, ao incluir as figuras de um urso polar – símbolo da Gronelândia – e de um carneiro – símbolo das Ilhas Faroé. O objetivo: