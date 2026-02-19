Mundo
Von der Leyen prepara visita à Gronelândia em março
Por agora, a Comissão Europeia deixa por divulgar uma data concreta para a visita, assim como a razão.
A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, vai visitar a Gronelândia no mês de março, confirmou esta quinta-feira, em conferência de imprensa, a porta-voz do Executivo comunitário Paula Pinho.
“Posso confirmar que a senhora presidente [da Comissão Europeia] Von der Leyen irá fazer uma visita à região do Ártico, que compreende também a Gronelândia”, afirmou Paula Pinho.
A deslocação de Ursula von der Leyen à Gronelândia acontece numa altura em que a região do Ártico no geral e a ilha em particular têm estado na mira do presidente norte-americano, Donald Trump.Apesar de ter afastado a ideia de invasão da Gronelândia, Trump exige aos parceiros europeus um maior investimento na segurança da região, para combater a crescente presença russa e china.
No início do mês, a França e o Canadá abriram consulados em Nuuk, na capital gronelandesa e, semana passada, a NATO anunciou uma nova missão para reforçar a segurança no Ártico, com uma maior coordenação das operações militares na região entre a Aliança Atlântica e a Dinamarca e a Noruega.
O rei da Dinamarca, Frederik X, está a realizar esta semana uma visita de três dias na ilha.
O monarca declarou-se “profundamente solidário” com a região no final de janeiro, quando anunciou a visita, e mudou o brasão real, ao incluir as figuras de um urso polar – símbolo da Gronelândia – e de um carneiro – símbolo das Ilhas Faroé. O objetivo: demonstrar a soberania dinamarquesa sobre estes territórios.
