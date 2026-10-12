Voos cancelados no aeroporto de Riade após ataques que causaram vários mortos

Os feridos "foram imediatamente transportados para o hospital, para receberem os cuidados médicos necessários".

Irão oferece-se para "facilitar diálogo"

"O Irão está preparado para oferecer toda a ajuda necessária para facilitar o diálogo entre a Arábia Saudita e [os Houthis do] Iémen", afirmou Abbas Araghchi, que manifestou preocupação com a tensão crescente.





Advertiu ainda que "insistir numa abordagem militar, ignorando as soluções políticas, complicaria ainda mais a situação".

UE condena ataques

c/ agências

O aeroporto de Riade cancelou praticamente todos os voos de domingo e cerca de 60 por cento dos voos desta segunda-feira, depois de ataques dos Houthis durante o fim de semana terem causado mais de uma dezena de vítimas mortais.No domingo,, de acordo com a Autoridade de Aviação Civil da Arábia Saudita.O projétil que atingiu no domingo o Aeroporto Internacional Rei Khalid, em Riade, provocando um incêndio, causou ainda danos materiais que estão a ser avaliados.No sábado,, tendo alguns ficado em estado grave.Também no domingo, os rebeldes Houthis do Iémen reivindicaram uma série de ataques contra aeroportos na capital da Arábia Saudita, Riade, e em Dammam, assim como a infraestruturas energéticas.O porta-voz militar dos insurgentes, Yahya Sarea, afirmou num comunicado que a primeira operação teve como alvo o Aeroporto Internacional Rei Khalid, em Riade, que, provocando "a interrupção do tráfego aéreo e o encerramento total" das instalações.Na noite de domingo, Teerão ofereceu-se para "facilitar o diálogo" entre a Arábia Saudita e os Houthis do Iémen, pró-Irão, face à escalada da tensão entre os dois lados, e após os ataques contra o aeroporto de Riade.Esta segunda-feira, a chefe da diplomacia da União Europeia condenou a "intensificação dos ataques dos Houthis" contra o aeroporto de Riade, enviando condolências às famílias das vítimas.Kaja Kallas afirmou ainda que, perante os ataques dos Houthis."Temos a operação Aspides e o apelo deles foi que reforçássemos esta operação, para que possa trabalhar em estreita coordenação com a força internacional de modo a manter aberto o estreito de Bab el-Mandeb e garantir a saída dos navios mercantes do Mar Vermelho", afirmou.