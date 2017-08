Votação em Angola decorre sem incidentes

Mais de nove milhões de eleitores angolanos escolhem esta quarta-feira o sucessor de José Eduardo dos Santos. As urnas estão abertas desde as 7h00 e assim ficarão até às 18h00.



Nestas eleições gerais, são escolhidos 220 deputados e o cabeça-de-lista do partido mais votado será o novo Presidente da República.



João Lourenço sucede a Eduardo dos Santos na liderança do MPLA e, com grande probabilidade, na Chefia do Estado angolano.



José Eduardo dos Santos votou em Luanda perante um forte aparato de segurança.