Vulcão. Autoridades preparam resgate de corpos na White Island

Oito pessoas estão ainda desaparecidas. As autoridades já localizaram seis dos corpos no local. Vão agora tentar recuperá-los, como explicou esta quinta-feira, o comissário da Polícia, Mike Clement.

“Não há risco zero neste plano, ele tem riscos”, disse o Mike Clement.A polícia neo-zelandesa admite ser difícil localizar os outros dois corpos, devido à situação de grande instabilidade na Ilha Branca. As autoridades presumem que todos os desaparecidos estejam mortos.O número de mortos subiu para oito. As vítimas mais recentemente contabilizadas encontravam-se hospitalizadas no Hospital Middlemore de Auckland e a outra no Hospital Waikato, em Hamilton.Quase três dezenas de pessoas ainda estão em unidades de cuidados intensivos nos hospitais, com queimaduras graves. 25 estarão em estado crítico.Na segunda-feira, a erupção do vulcão Whakaari apanhou de surpresa turistas na ilha.Os tremores vulcânicos em White Island tinham aumentado de intensidade até atingirem níveis que não eram registados desde a erupção em 2016, segundo a agência governamental de monitorização sísmica GeoNet.Das 47 pessoas da ilha no momento da erupção, com idades entre 13 e 72 anos, 24 eram da Austrália, nove dos Estados Unidos, cinco da Nova Zelândia, quatro da Alemanha, dois da China, dois do Reino Unido e um da Malásia.A erupção do vulcão enviou uma coluna de vapor e cinzas estimada em 3.660 metros (12.000 pés) para o ar.Na sequência desta erupção, várias pessoas têm-se questionado sobre a razão de os turistas terem sido autorizados a visitar a ilha após os responsáveis pela monitorização sísmica terem elevado o nível de alerta no mês passado.Todos os anos mais de 10 mil pessoas visitam a ilha.c/Lusa