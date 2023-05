Washington alerta para importância de manter "canais de comunicação" com Pequim

De acordo com os responsáveis norte-americanos, um caça chinês realizou na última sexta-feira uma “manobra agressiva injustificada” perto de uma aeronave de reconhecimento militar dos Estados Unidos.O incidente ocorreu no Mar do Sul da China.Esta quarta-feira, em declarações sobre o ocorrido, o secretário-geral, Antony Blinken, sublinhou que o piloto chinês “fez uma manobra perigosa” e “aproximou-se muito, muito” do aparelho norte-americano, que realizava “operações de rotina” no espaço aéreo internacional.“Tem havido uma série de ações semelhantes não apenas contra nós, mas também contra outros países nos últimos meses”, vincou o chefe da diplomacia norte-americana.Por sua vez, as autoridades chinesas acusaram os Estados Unidos de levarem a cabo uma “provocação perigosa”. Garantiu que a aeronave norte-americana “invadiu deliberadamente” o espaço de treino do aparelho chinês.O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, considerou esta quarta-feira que este caso, considerou Antony Blinken numa declaração aos jornalistas esta quarta-feira a partir da Suécia.Na segunda-feira, o Pentágono informou queDe recordar que o secretário de Estado norte-americano adiou em fevereiro uma deslocação a Pequim devido ao caso de um balão chinês que sobrevoou território norte-americano durante vários dias antes de ser abatido. Um caso em que Pequim acusou Washington de “histeria”.