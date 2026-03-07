Washington aprova venda de munições a Israel sem passar pelo Congresso

A venda, aprovada na sexta-feira, inclui 12.000 corpos de bombas de uso geral BLU-110A/B de 1.000 libras, além de serviços de engenharia, logística e suporte técnico fornecidos pelo Governo dos Estados Unidos e contratados, de acordo com uma nota oficial do Departamento de Estado.

O secretário de Estado, Marco Rubio, determinou que existe uma emergência que requer a aprovação imediata da venda, o que permite isentar o processo habitual de revisão legislativa previsto na Lei de Controlo de Exportação de Armas.

A aprovação ocorre no contexto da guerra entre Estados Unidos e Israel contra o Irão, após uma escalada militar na região nas últimas semanas.

Washington justificou a venda afirmando que contribuirá para a sua política externa e segurança nacional, reforçando a capacidade de defesa de Israel contra ameaças regionais e apoiando um parceiro estratégico dos Estados Unidos no Médio Oriente.

O Departamento de Estado indicou que parte das munições BLU-110A/B serão transferidas de inventários existentes nos Estados Unidos e que o principal contratante da operação será a Repkon USA, com sede no Texas.

O Presidente norte-americano afirmou esta sexta-feira que alguns dos principais fornecedores das Forças Armadas do país prometeram quadruplicar a produção de armamento de alta tecnologia, um compromisso que surge quando persistem as dúvidas sobre a profundidade do arsenal mais avançado de Washington na guerra contra o Irão.

"Eles concordaram em quadruplicar a produção de armamento de `classe requintada`, queremos atingir, o mais rapidamente possível, os níveis máximos de produção", escreveu Donald Trump numa mensagem na rede social que lhe pertence, Truth Social, no final do que classificou como "uma excelente reunião" com representantes de empresas do setor de armamento e defesa.