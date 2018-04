Washington e Seul iniciam manobras militares entre ações de charme com Pyongyang

RTP01 Abr, 2018, 12:26 / atualizado em 01 Abr, 2018, 13:35 | Mundo

Os Estados Unidos e a Coreia do Sul iniciaram este domingo as manobras militares conjuntas Foal Eagle, que tinham sido adiadas devido à realização dos Jogos Olímpicos de Inverno no início do ano.



A realização dos jogos naquele país ficou marcada pela reaproximação a Pyongyang, em que as duas coreias desfilaram sob a mesma bandeira. Desde então, o regime norte-coreano aceitou a realização de cimeiras históricas com Seul, mas também com Washington.



Não obstante o declinar da tensão naquela região, os Estados Unidos e a Coreia do Sul não deixaram de realizar o exercício militar, desta vez com a presença de mais de 11.500 soldados norte-americanos e quase 300.00 militares sul-coreanos.



Habitualmente, os exercícios militares dos dois países aliados começam no final de fevereiro ou no início de março e duram dois meses. Este ano, no entanto, a realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Inverno adiou o início das manobras. A duração também foi reduzida para quatro semanas.



No passado dia 20 de março, os governos norte-americano e sul coreano comunicaram apenas que o exercício teria uma escala “semelhante à de anos anteriores” e que a Coreia do Norte foi notificada do calendário bem como da “natureza defensiva” destas manobras militares.



Este ano, os porta-aviões e submarinos norte-americanos não vão participar no exercício conjunto. Em anos anteriores, a presença destes elementos enfureceu o líder norte-coreano e elevou a tensão naquela região do globo.



Vários responsáveis sul-coreanos afirmaram recentemente que Kim Jong-un, líder norte-coreano, que habitualmente vê nestes atos provocações ou mesmo uma invasão por parte dos principais inimigos, teria até aceitado e mesmo “compreendido” a realização destas manobras. No entanto, não houve para já qualquer reação oficial.

Duas cimeiras decisivas

O início deste exercício militar acontece num momento de aproximação raro entre as duas coreias, de costas voltadas há várias décadas desde o fim da Guerra da Coreia, em 1953. Hoje mesmo, a Coreia do Sul tenta encurtar distâncias com um gesto no âmbito cultural, ao enviar mais de 150 artistas de K-Pop - género musical muito popular na região – para Pyongyang. Os dois concertos inéditos acontecem este domingo e na próxima terça-feira.



Esta é uma atitude de retribuição com algumas das principais estrelas da música sul-coreana, depois de a Coreia do Norte ter enviado atletas do país aos Jogos Olímpicos de Inverno, no início do ano.



Para o próximo mês de maio está prevista a realização de uma cimeira totalmente inédita entre o Presidente norte-americano e o líder norte-coreano. Antes, os dois líderes das duas Coreias vão também reunir-se a 27 de abril, um encontro raro que vai decorrer na cidade fronteiriça de Panmunjom. Desde o final da guerra coreana, só por duas vezes os principais líderes dos dois países estiveram reunidos, em 2000 e em 2007.



Em cima da mesa nas duas cimeiras estará a discussão sobre a desnuclearização da península coreana e a aproximação diplomática entre os países envolvidos. Na semana passada, Kim Jong-un realizou uma visita surpresa à China, na primeira viagem ao estrangeiro do líder supremo da Coreia do Norte desde que assumiu o poder, em 2011.



Envolvida num clima de secretismo, a visita ao aliado histórico terá tido como propósito a discussão e preparação com Xi Jinping destas duas duas cimeiras históricas que se aproximam.



c/ Lusa