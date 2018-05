Washington lança medalha alusiva à cimeira entre Kim Jong-un e Donald Trump

Lusa22 Mai, 2018, 07:35 | Mundo

A medalha tem gravadas as imagens de Donald Trump e Kim Jong-un, identificado como "líder supremo", sobre um fundo composto pelas bandeiras norte-americana e norte-coreana.

A expressão "conversações de paz" encontra-se no topo da medalha, enquanto "2018" está inscrito na base. No verso pode ver-se a Casa Branca, o avião presidencial Air Force One e o selo oficial do Presidente norte-americano.

A agência de comunicação da Casa Branca lança regularmente medalhas comemorativas, que podem ser oferecidas a convidados oficiais ou vendidas aos visitantes.

Esta medalha foi apresentada poucos dias depois de, na quarta-feira, Pyongyang ter ameaçado anular a próxima cimeira, em Singapura, caso Washington continue a pressionar os norte-coreanos a renunciar unilateralmente ao arsenal nuclear.

A ameaça norte-coreana surgiu também na sequência das manobras militares anuais `Max Thunder`, realizadas na semana passada, na península coreana, entre a Coreia do Sul e os Estados Unidos.