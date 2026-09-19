Washington Post contraria dados oficiais do Pentágono sobre soldados mortos na guerra com Irão

O influente diário norte-americano, baseado em cinco responsáveis anónimos, aponta que houve pelo menos 22 baixas militares - mais quatro do que as que constam na base de dados pública do Pentágono, conhecida como Sistema de Análise de Baixas de Defesa (DCAS, na sigla em inglês).

Um sexto responsável terá acrescentado uma baixa a este número, elevando o total de mortos para 23, desde que as forças norte-americanas e israelitas iniciaram a guerra, a 28 de fevereiro.

Na base de dados DCAS do Pentágono, constam até hoje 18 baixas militares, além de mais de 820 militares feridos em combate, ao longo de mais de seis meses.

A discrepância nos números e a falta de transparência a este respeito marcaram o conflito no Irão desde o início e somam-se à impopularidade de uma intervenção com a qual a opinião pública norte-americana denota cada vez maior descontentamento, devido à subida dos preços dos combustíveis.

Paralelamente, têm aumentado nos últimos meses as dúvidas sobre a gestão do secretário da Guerra, Pete Hegseth, tanto que o congressista republicano Thomas Massie promoveu, esta semana, uma votação na Câmara dos Representantes para o destituir, alegando que violou as disposições da Resolução dos Poderes de Guerra de 1973 por não obter autorização do Congresso.

Embora a votação devesse ter ocorrido na passada quinta-feira, a decisão do presidente da Câmara, o republicano Mike Johnson, de antecipar a paragem dos trabalhos adiou a sessão para depois das eleições legislativas intercalares, marcadas para 03 de novembro.