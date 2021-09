Washington reconhece erro em ataque que matou 10 afegãos

Os Estados Unidos reconhecem como "um erro trágico" um ataque com um drone que matou dez civis, no Afeganistão, em finais de agosto. O alvo seriam alegados militantes do Estado Islâmico. Mas as vítimas foram um funcionário de uma Organização Não Governamental e vários familiares, incluindo sete crianças.