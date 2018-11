Web Summit abre Lisboa ao Mundo durante quatro dias

Mário Aleixo - RTP05 Nov, 2018, 06:40 / atualizado em 05 Nov, 2018, 06:40 | Mundo

Já faltam poucas horas para o arranque. Até quinta-feira são esperados mais de 70 mil participantes na cimeira tecnológica que decorre no antigo Pavilhão Atlântico e na FIL em Lisboa.



A terceira edição terá "três novos palcos": o "DeepTech", no qual estará em foco o impacto de tecnologias como a computação e a nanotecnologia na indústria e na vida quotidiana; o "UnBoxed", onde críticos de tecnologia irão analisar produtos eletrónicos; e ainda a "CryptoConf", que debaterá assuntos como as moedas digitais.



A organização da cimeira tecnológica diz que a edição deste ano vai ser a melhor, com conta a jornalista da Antena 1, Célia Sousa.





Ao todo, serão 25 conferências diferentes dentro de uma só cimeira para discutir realidades relacionadas com a tecnologia, em áreas como o ambiente, o desporto, a moda e a política.O ministro da economia, Pedro Siza Vieira, espera que a Web Summit tenha um impacto na economia nacional na ordem dos 300 milhões de euros.Mas as vantagens não são apenas económicas.O presidente da AICEP - Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, Luís Castro Henriques, entende que a cimeira pode ter um efeito positivo nos jovens.A lista de oradores desta edição já deu que falar, levando o presidente executivo da Web Summit, Paddy Cosgrave, a retirar o convite à líder da extrema-direita francesa, Marine Le Pen, para integrar a lista de oradores, depois das críticas de vários setores.A abertura oficial está marcada para as 5 da tarde.