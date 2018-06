Wikipedia inclui centros de detenção dos EUA entre os campos de concentração

RTP20 Jun, 2018, 18:17 | Mundo

Os vários edifícios de detenção de imigrantes, onde crianças são separadas dos seus pais e mantidas enjauladas, marcam lugar na lista da Wikipédia, juntamente com os campos de trabalhos forçados da União Soviética e os campos de concentração nazis.



O site descreve como é que “dois mil menores foram separados dos seus pais” e colocados em campos de detenção, após tentarem “passar, ilegalmente, a fronteira entre os Estados Unidos e o México”. A medida faz parte da política de "tolerância-zero" para com os imigrantes, instituída por Trump.



Depois da transmissão de imagens e áudio que demonstram as condições em que são mantidas estas crianças, têm surgido várias vozes que comparam a situação com os campos nazis.



O antigo diretor da CIA, Michael Hayden, alertou na segunda-feira para as semelhanças entre a política de imigração de Trump e o nazismo.



"Sei que não somos a Alemanha nazi, mas há algumas coisas em comum (...) temos que ter cuidado para não ir nessa direção", declarou à CNN.



As suas declarações ao órgão de comunicação vieram no seguimento da publicação de uma foto no seu Twitter. A foto retratava o campo de concentração nazi de Auschwitz-Birkenau, onde era possível ler: “houve outros Governos que separaram mães e crianças”.