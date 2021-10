William Shatner, o capitão Kirk da saga "Star Trek", no Espaço. E desta vez é real

O ator William Shatner, conhecido pelo papel de capitão Kirk na série "Star Trek – O Caminho das Estrelas", vai finalmente ao espaço, a bordo de um foguetão do magnata Jeff Bezos, que deverá descolar ao início da tarde desta quarta-feira.





A descolagem está programada para as 09h00 (15h00 em Lisboa), a partir da base da empresa de Bezos, Blue Origin, no oeste do Texas.



Acompanhe aqui o momento em direto:









O protagonista da popular série de ficção científica, que começava com a frase "Espaço, a fronteira final", deverá ser a pessoa mais velha a chegar ao espaço, aos 90 anos.



"Ouvi falar do espaço durante muito tempo", brincou o ator canadiano, citado num comunicado da Blue Origin. "Vou aproveitar a oportunidade para o ver com os meus próprios olhos. Que milagre", acrescentou.





Shatner vai viajar a bordo do foguetão New Shepard, totalmente automatizado e reutilizável, que descola verticalmente, com uma cápsula que se desprende durante o voo. Durante a viagem, o ator vai ultrapassar a chamada linha de Karman, o limite reconhecido internacionalmente entre a atmosfera terrestre e o espaço, a uma altitude de 100 quilómetros.



No total, a experiência deverá durar apenas 11 minutos.



Além do "Capitão Kirk", estarão a bordo mais três passageiros: Chris Boshuizen, antigo engenheiro da NASA e co-fundador da empresa norte-americana Planet Labs, que tira fotografias de alta resolução à Terra, utilizando satélites; Glen de Vries, co-fundador da Medidata Solutions, empresa de software para a indústria farmacêutica, e Audrey Powers, responsável pelas operações de voo e manutenção de foguetes da Blue Origin.