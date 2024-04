Xanana Gusmão no Reino Unido, Grécia e Itália

No Reino Unido, o chefe do governo timorense vai tratar de assuntos relativos à fronteira marítima, segundo a informação disponibilizada à imprensa.

As autoridades britânicas anunciaram em março a reabertura da embaixada em Timor-Leste e o reforço das relações entre os dois países.

Segundo o gabinete do primeiro-ministro timorense, do Reino Unido, Xanana Gusmão viaja, no domingo, para Atenas, na Grécia, onde vai participar numa cimeira sobre oceanos, em representação do chefe de Estado, José Ramos-Horta.

Já no dia 18 de abril, o chefe do executivo de Timor-Leste viaja para Veneza, para participar na exposição internacional de arte contemporânea e apresentar um documentário sobre mulheres timorenses.

Timor-Leste vai participar pela primeira vez na bienal de Veneza após o convite feito à artista Maria Madeira.

O primeiro-ministro timorense regressa a Díli em 23 de abril.