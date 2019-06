Xanana pede mais cooperação entre Portugal e Timor-Leste

O designado (PEC) 2018-2022 será assinado em Lisboa pelos chefes das diplomacias dos dois países.



Em Portugal está o antigo Presidente de Timor-Leste, Xanana Gusmão, que na última noite, em declarações à jornalista da Antena 1 Carolina Soares, disse estar satisfeito com o acordo e manifestou a ideia de que é preciso intensificar a cooperação.



Noutro âmbito, o dirigente timorense ainda lembrou que os governos de Timor e da Austrália querem concluir a ratificação do tratado de fronteiras marítimas, até 30 de agosto, data em que se

cumprem 20 anos do referendo da independência.



O antigo líder da resistência timorense que foi presidente e primeiro-ministro de Timor-Leste considera importante delimitar as fronteiras com a Austrália no mar rico de Timor e daí a necessidade de ratificar o Tratado Permanente de Fronteiras Marítimas entre os dois países no dia 30 agosto.