Yevgeny Prigozhin. O que se sabe sobre a morte do patrão do grupo Wagner?

Na lista de passageiros estava Yevgeny Prigozhin e Dmitry Utkin, um dos fundadores do grupo Wagner.A Agência Federal de Transporte Aéreo da Rússia (Rosaviatsiya) também indicou que Prigozhin era um dos passageiros do jato privado que se despenhou.As causas do acidente ainda não são conhecidas e a Rosaviatsiya já anunciou a abertura de uma investigação à queda.Prigozhin e as tropas do Wagner marcharam, a 23 de junho, em direção a Moscovo. Mas o motim acabou por ser suspenso menos de 24 horas depois, uma vez que foi alcançado um acordo com a vizinha Bielorrússia. A rebelião foi o maior desafio ao governo de Putin desde que este subiu ao poder, há 23 anos.

Acidente foi “uma aviso às elites russas”

Putin never forgives and never forgets. He looked like a humiliated weakling with Prighozin running around without a care in the world. This will cement his authority and is standard Putin operating procedure https://t.co/NiOlrpIr9T — Bill Browder (@Billbrowder) August 23, 2023

As autoridades ucranianas interpretaram o acidente como um “aviso às elites russas”.O presidente dos Estados Unidos também sugeriu o envolvimento de Putin na morte de Prigozhin.“Não acontece muita coisa na Rússia sem que Putin seja responsável por isso. Mas não sei o suficiente para saber a resposta”, asseverou, depois de ser questionado pelos jornalistas se acredita que Putin é responsável pelo acidente.O diretor da CIA, Bill Burns, e o secretário de Estado, Antony Blinken, fizeram comentários semelhantes, mencionando o historial de vingança de Putin e a frequência com que críticos ou dissidentes russos morrem em circunstâncias misteriosas.Bill Browder, um crítico de Putin, disse estar surpreso por Prigozhin ter sobrevivido tanto tempo depois da rebelião.

"Putin nunca perdoa e nunca esquece. Ele parecia um fracote humilhado, com Prigozhin a circular pelo mundo sem se importar. Isto consolidará a sua autoridade", escreveu Browder na rede social X, anteriormente conhecida como Twitter.





O antigo alto funcionário das Nações Unidas, Vítor Ângelo, também não se mostra surpreendido com a morte do líder do grupo mercenário. “A morte de Prigozhin era uma morte esperada. A partir do momento em que ele se revoltou contra Vladimir Putin, mais tarde ou mais cedo o presidente russo apresentar-lhe-ia a conta”, referiu Vítor Ângelo em entrevista à Antena 1.O Kremlin ainda não quebrou o silêncio em relação à morte de Prigozhin. O próprio Putin não fez menção ao acidente durante um discurso em Moscovo, na quarta-feira, para assinalar o 80º aniversário da vitória na Batalha de Kursk durante a Segunda Guerra Mundial.