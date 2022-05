Zelensky acusa Rússia de bombardear armazéns e empresas agrícolas

Foto: Valentyn Ogirenko - Reuters

O presidente da Ucrânia diz que as tropas russas estão a intensificar os ataques nas cidades do sul do país. Volodymyr Zelensky acusa a Rússia de estar a bombardear armazéns e empresas agrícolas.