Zelensky agradece aos europeus mas diz que precisa de 70 mil milhões para o próximo ano

Em declarações aos jornalistas em Bruxelas, Volodymyr Zelensky confirmou esta sexta-feira o restabelecimento da ligação, apesar de a velocidade não ser ainda a mesma.



"O Ministério da Defesa está em contacto (com os norte-americanos) todos os dias. Não comunicámos aos nossos parceiros que tinha vindo um sinal da Administração — da Casa Branca — para a SpaceX a pedir-lhes que o restaurassem. Não sei se isto é verdade ou não. Se for, estamos muito gratos. A velocidade foi totalmente reposta ao que era antes? Não. A velocidade está a ser restabelecida agora? Sim.”



A Ucrânia está a trabalhar com vários países, incluindo a França, para garantir capacidades adicionais, mas continua a não haver substituto para o tarlink



O Presidente ucraniano voltou a criticar o acordo de Donald Trump com a Rússia que permite a Moscovo vender novamente o seu gasóleo nos mercados internacionais.





Classificou esse entendimento como inadequado e espera que não haja um novo acordo para o gás russo.







Zelensky ambém comentou as alegadas pressões da Casa Branca para que a União Europeia desbloqueie os ativos russos congelados, dizendo que esse dinheiro não deve ser devolvido e deveria ser usado em benefício da Ucrânia.



“Em relação aos bens congelados, a nossa mensagem é a seguinte: o mais importante é garantir que a Rússia não tem qualquer oportunidade futura de exercer influência sobre esses bens. Sabemos com certeza que estão muito interessados em recuperar estes ativos. Estes ativos são um dos objetivos da Federação Russa. Portanto, a Ucrânia gostaria de garantir estes fundos de uma forma ou de outra antes que a Rússia o consiga fazer.”



O presidente Ucraniano voltou a agradecer o apoio dos aliados europeus, destacando os 90 mil milhões de euros do pacote financeiro de ajuda e o apoio ao nível do armamento.





Pouco depois destas declarações, Zelensky fez uma publicação na rede social X onde anunciou ter pedido aos europeus um novo apoio de 70 mil milhões de euros para 2027.