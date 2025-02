Zelensky apela à criação de "exército Europeu" para se defender da Rússia

Acredito sinceramente que chegou o momento de criar as Forças Armadas da Europa", afirmou Zelensky no seu discurso no segundo dia da Conferência de Segurança de Munique, na Alemanha.



Segundo Zelensky dar esse passo "não é mais difícil" do que aquilo que têm feito os ucranianos para enfrentar a Rússia.



"Não se trata apenas de aumentar as despesas com a defesa. O dinheiro é necessário, mas o dinheiro por si só não impede um ataque inimigo", disse o Presidente ucraniano, insistindo que "não se trata de orçamentos", mas da "defesa do país". Jornal da Tarde, 15 de fevereiro de 2025



E prosseguiu: "eu acredito na Europa. E vós deveis acreditar. E peço-vos que ajam, por vós próprios, pela Europa, pelos povos da Europa, pelas vossas nações, pelas vossas casas, pelos vossos filhos e pelo nosso futuro comum. Para isso, a Europa tem de se tornar autossuficiente, uma força comum unida, ucraniana e europeia", reiterou, antes de salientar que a nova administração Trump abriu um período de incerteza na frente anti-russa.



"Se não o fizermos, quem é que os pode parar? Sejamos francos: hoje não podemos excluir a possibilidade de os Estados Unidos dizerem `não` à Europa em questões que a ameaçam", disse.

. “Se a Rússia lançar um ataque ou uma operação de falsa bandeira, os vossos exércitos estão preparados?”O Presidente ucraniano recordou ainda que a Rússia faz centenas de ataques contra o seu país. ". A Rússia continua a abrir centros de recrutamento todas as semanas. E Putin pode pagar isso, os preços do petróleo continuam a ser altos, para que ele possa continuar a ignorar o mundo".e frisou que "Putin vê a Bielorrússia como outra província da Rússia".O Presidente ucraniano afirmou também que não iria retirar a adesão da Ucrânia à NATO. “Precisamos de uma diplomacia coordenada, o fim desta guerra deve ser o nosso primeiro sucesso partilhado”., e da Europa, numa mensagem explícita ao presidente dos EUA, Donald Trump, que se esforça para acabar com a guerra com a Rússia.. Não há decisões sobre a Ucrânia sem a Ucrânia, não há decisões sobre a Europa sem a Europa”, insistiu, acrescentando que “se formos excluídos das negociações sobre o nosso próprio futuro, todos perdemos”.E garante que a Ucrânia não pode “concordar com um cessar-fogo sem garantias reais de segurança”.O Presidente ucraniano acusou mais uma vez a Rússia de ter atingido o arco da central nuclear de Chernobyl com um ataque de umna sexta-feira, um ataque que, segundo ele, mostrou que a Rússia “não quer a paz” e “não está preparada para o diálogo”.Segundo Zelensky, o, não só porque é um mentiroso, mas porque a Rússia, no seu estado atual, precisa da guerra para se manter no poder”.

“O mundo tem de ser protegido contra isto”, continuou o líder ucraniano, afirmando que “Putin mente, é previsível”.





c/Agências