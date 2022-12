Zelensky desloca-se a Washington ainda esta semana, avança a imprensa dos EUA

O sitefoi o primeiro a avançar com a informação. Esta publicação adianta que o presidente ucraniano deverá visitar o Capitólio ainda esta quarta-feira. O jornalfoi fundado em 2021 por três jornalistas veteranos, especializados em assuntos de política.Entretanto, também a CNN Internacional também noticiou que, isto numa altura em que os dois países discutem a assinatura de um novo pacote de assistência de defesa que poderá incluir o envio de mísseis Patriot.De acordo com a Associated Press, a visita poderá ainda ser cancelada a qualquer momento devido a questões de segurança.O novo pacote de ajuda por parte dos Estados Unidos deverá ainda contar com cerca de 45 mil milhões de dólares (cerca de 42 mil milhões de euros) em assistência de emergência à Ucrânia.Ainda esta terça-feira, a presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, apelava a todos os membros do Congresso para que estivessem “fisicamente presentes” na sessão de quarta-feira, que teria "um enfoque muito especial" na democracia.“Vamos encerrar uma sessão muito especial do 117º Congresso com uma legislação que traz progresso para o povo norte-americano, bem como apoio à nossa democracia”, destacava a líder democrata.O presidente Volodymyr Zelensky fez esta terça-feira uma visita surpresa à cidade de Bakhmut , na província de Donetsk, um local na linha da frente dos combates e considerado de alto risco.