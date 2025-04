Zelensky e Trump estiveram reunidos em Roma

"O presidente Trump e o presidente Zelensky reuniram-se hoje em privado e tiveram uma conversa muito produtiva. Mais detalhes sobre a reunião serão divulgados", afirmou Steven Cheung, diretor de comunicação da Casa Branca.







O encontro ocorreu num momento crítico nas negociações destinadas a pôr fim aos combates entre a Ucrânia e a Rússia.

Após essa reunião, os Estados Unidos cortaram a cooperação de inteligência com a Ucrânia, que é fundamental para seus esforços para evitar ataques russos, embora isso tenha sido restaurado posteriormente.





c/ Agências



A informação foi divulgada pelo gabinete do presidente ucraniano e confirmada pela Casa Branca, que fala numa “conversa muito produtiva”.Trump, que tem pressionado ambas as partes a chegarem a um acordo sobre o cessar-fogo, disse na sexta-feira que tinha havido conversações produtivas entre o seu enviado e a liderança russa, e apelou a uma reunião de alto nível entre Kiev e Moscovo para fechar um acordo.Trump já tinha avisado ambas as partes que a sua administração abandonaria os seus esforços para alcançar a paz se as duas partes não chegassem a um acordo em breve.