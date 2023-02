Zelensky e Ursula von der Leyen em Kiev debatem entrada da Ucrânia na UE

O processo de adesão é um dos focos do encontro com Volodymyr Zelensky a apelar a progressos visíveis, ainda este ano.A União Europeia já deixou claro que não vai acelerar o processo de adesão da Ucrânia tanto quanto o governo de Zelensky desejaria. Mas a presidente da Comissão deixou ontem, na capital ucraniana, outras promessas.A União vai dar uma nova assistência militar de 500 milhões de euros e avançar com um novo pacote de sanções à Rússia, que deverá entrar em vigor ainda antes da data em que se completa um ano de conflito. Ou seja, até dia 24 de fevereiro.