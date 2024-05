Em Espanha, Zelensky e Sánchez assinam acordo para apoio militar

El Pais adiantava, na antecâmara desta visita, que Espanha prevê entregar 1,1 mil milhões de euros à Ucrânia no âmbito de um histórico acordo bilateral de segurança.

O presidente da Ucrânia aterrou esta segunda-feira na capital espanhola e foi recebido pelo rei de Espanha esta segunda-feira pelas 12h00 locais (11h00 em Lisboa) no aeroporto de Madrid.O jornal espanholadiantava, na antecâmara desta visita, que Espanha prevê entregar 1,1 mil milhões de euros à Ucrânia no âmbito de um histórico acordo bilateral de segurança.





Após o encontro bilateral, o presidente ucraniano deverá visitar o Palácio Real, no centro de Madrid, para reencontrar Filipe VI. Haverá ainda um almoço em honra de Volodymyr Zelensky, onde estarão também o chefe do executivo, Pedro Sánchez, e o presidente do maior partido da oposição, Alberto Núñez Feijóo, do PP.







Por fim, Zelensky deverá deslocar-se ao Congresso dos Deputados para reunir com os vários líderes parlamentares.







Esta visita estava inicialmente prevista para 17 de maio, mas teve de ser cancelada devido aos avanços da ofensiva russa. Nessa semana estava também prevista a visita do presidente ucraniano a Portugal.