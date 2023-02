Zelensky no Parlamento Europeu. "Estamos a defender a Europa da maior força antieuropeia"

Volodymyr Zelensky disse no Parlamento Europeu que a Ucrânia não está apenas a defender-se a si própria contra a invasão russa, mas também está a defender a Europa "da maior força antieuropeia".





"Estamos a defender-nos contra a força mais antieuropeia do mundo moderno", disse o presidente ucraniano. "Defendemo-nos a nós e a vocês", acrescentou, sob aplausos dos eurodeputados.





"Apenas uma vitória da Ucrânia pode proteger os valores europeus", disse Zelensky.







O presidente ucraniano insistiu que a adesão à União Europeia "é o caminho para casa" e a vitória na guerra "é obrigatória", sob pena de a maior "força antieuropeia" acabar com "o modo de vida europeu".





Esta é a nossa Europa, estas são as nossas regras, este é o nosso modo de vida [...], e é o caminho para casa. Estou aqui hoje para defender o caminho para casa da nossa população, de todos os ucranianos, de todas as idades, de todas as orientações políticas, de todos os estratos sociais, de todas as convicções religiosas, todos partilhamos esta história europeia comum", sustentou. Zelensky reiterou a vontade de ingressar na UE e acredita que a Ucrânia fará parte do bloco europeu depois de sair vitoriosa da guerra com a Rússia.



No seu discurso, o presidente da Ucrânia agradeceu repetidamente o esforço da Europa enquanto União e a solidariedade isolada de muitos europeus.







"Obrigado", disse Zelenskiy aos eurodeputados, que o aplaudiram de pé.







Tendo conquistado as promessas de tanques de batalha ocidentais nas últimas semanas, as autoridades ucranianas estão agora focadas em tentar garantir o fornecimento de rockets e caças de longo alcance.



Metsola pede adesão da Ucrânia à UE "o mais rápido possível"





A presidente do Parlamento Europeu defendeu que o sacrifício da Ucrânia tem de ser recompensado com um processo de adesão "o mais rápido possível" e com todo o armamento pedido pelo presidente ucraniano.





"Este é um momento extraordinário em circunstâncias extraordinárias", disse Roberta Metsola no arranque da sessão extraordinária do Parlamento Europeu, em Bruxelas.





"O sacrifício que aguentaram", prosseguiu a presidente do Parlamento Europeu, tem de "ser honrado não só com palavras, mas com ações", por isso, Metsola exortou "o processo mais rápido possível" de adesão à União Europeia.





Em simultâneo, Metsola considerou que é necessário facultar a Kiev "os mísseis de longo alcance e os caças" que tem pedido nas últimas semanas.







Na antecâmara do Conselho Europeu, António Costa afirmou que a UE "criou expectativas" relativamente a uma eventual entrada da Ucrânia no bloco europeu e que "agora temos que as honrar".

Depois de viagens-surpresa a Washington, nos Estados Unidos, no final de dezembro, e a Paris e Londres na quarta-feira, Volodymyr Zelensky viajou para Bruxelas na companhia do presidente francês, Emmanuel Macron, com quem esteve reunido na quarta-feira. Bruxelas será a última paragem deste périplo de Zelensky pelas capitais europeias.





c/agências