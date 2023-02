Ucrânia na UE. "Foram criadas expectativas, agora temos que as honrar", reitera Costa

“A UE deve preparar-se para o que significa acolher um país com a dimensão da Ucrânia e seguramente que esse alargamento à Ucrânia implicará necessariamente o alargamento a um conjunto de outros países, designadamente os Balcãs Ocidentais”, afirmou.



“A última coisa que devemos fazer é frustrar as expectativas que foram criadas”, sublinhou o primeiro-ministro. António Costa adiantou que vai reiterar a Zelensky “todo o apoio de Portugal”, pois "seria uma tragédia para o mundo se o resultado desta guerra fosse uma vitória" da Rússia.



"Seria uma tragédia para o mundo se o resultado desta guerra fosse uma vitória daqueles que estão contra o direito internacional, que não respeitam o direito internacional, o direito à integridade dos territórios, o direito de soberania dos povos, o direito à autodeterminação de cada uma das nações. É fundamental assegurar essa vitória. Isso é absolutamente claro", declarou o chefe de Governo.



António Costa salientou que Portugal “tem todas as condições” para enviar três tanques Leopard 2 para Kiev em março. “A UE deve preparar-se para o que significa acolher um país com a dimensão da Ucrânia e seguramente que esse alargamento à Ucrânia implicará necessariamente o alargamento a um conjunto de outros países, designadamente os Balcãs Ocidentais”, afirmou., sublinhou o primeiro-ministro.A cimeira desta quinta-feira em Bruxelas contará com a participação do presidente ucraniano."Seria uma tragédia para o mundo se o resultado desta guerra fosse uma vitória daqueles que estão contra o direito internacional, que não respeitam o direito internacional, o direito à integridade dos territórios, o direito de soberania dos povos, o direito à autodeterminação de cada uma das nações. É fundamental assegurar essa vitória. Isso é absolutamente claro", declarou o chefe de Governo.António Costa salientou que Portugal “tem todas as condições” para enviar três tanques Leopard 2 para Kiev em março.

"Bem-vindo a casa, bem-vindo à UE"

Depois de viagens-surpresa a Washington, nos Estados Unidos, no final de dezembro, e a Paris e Londres na quarta-feira, Volodymyr Zelensky vai participar esta quinta-feira no Conselho Europeu .



O presidente ucraniano viajou para Bruxelas na companhia do presidente francês, Emmanuel Macron, com quem esteve reunido na quarta-feira. Bruxelas será a última paragem deste périplo de Zelensky pelas capitais europeias.



"Bem-vindo a casa, bem-vindo à UE", escreveu o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, no Twitter.



Welcome home, welcome to the EU @ZelenskyyUA. pic.twitter.com/0Jww2dDKdI — Charles Michel (@CharlesMichel) February 9, 2023

Volodymyr Zelensky entrou no edifício do Parlamento Europeu pelas 10h25 (9h25 em Lisboa), acompanhado por Roberta Metsola, depois de ouvir os hinos da Ucrânia e da União Europeia. Depois de viagens-surpresa a Washington, nos Estados Unidos, no final de dezembro, e a Paris e Londres na quarta-feira, Volodymyr Zelensky vai participar esta quinta-feira no Conselho Europeu .O presidente ucraniano viajou para Bruxelas na companhia do presidente francês, Emmanuel Macron, com quem esteve reunido na quarta-feira. Bruxelas será a última paragem deste périplo de Zelensky pelas capitais europeias.Volodymyr Zelensky entrou no edifício do Parlamento Europeu pelas 10h25 (9h25 em Lisboa), acompanhado por Roberta Metsola, depois de ouvir os hinos da Ucrânia e da União Europeia.

, disse António Costa aos jornalistas na antecâmara do Conselho Europeu, em Bruxelas.