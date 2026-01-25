Zelensky pede mais munições antiaéreas em resposta aos ataques russos

Mais de 1.700 edifícios de Kiev sem aquecimento



A situação é particularmente grave na capital ucraniana, Kiev, um dos principais alvos dos ataques aéreos russos, que obrigaram à evacuação de meio milhão de residentes.

Russia’s main targets right now are our energy sector, critical infrastructure, and residential buildings. This week alone, the Russians have launched more than 1,700 attack drones, over 1,380 guided aerial bombs, and 69 missiles of various types. Every massive attack by Russia… pic.twitter.com/eHDCheyw4D — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 25, 2026

Rússia captura mais uma aldeia no nordeste da Ucrânia

A aldeia fica perto da cidade de Vovchansk, junto à fronteira entre a Ucrânia e a Rússia, onde as forças russas lançaram uma incursão em maio de 2024.

A maior parte dos seus ganhos ocorreu na região de Donetsk, mas as forças russas também pressionaram as defesas ucranianas na região de Kharkiv e na região de Zaporizhzhia, a sul, que ocupam parcialmente.





"Só esta semana, os russos lançaram mais de 1.700de ataque, mais de 1.380 bombas aéreas guiadas e 69 mísseis de vários tipos", disse Zelensky à chegada a Vilnius, onde participa nas comemorações da revolta lituana de 1863.", acrescentou.Para o presidente ucraniano “cada a taque maciço da Rússia pode ter um impacto devastador”."Estamos a trabalhar com todos os líderes para fortalecer a Ucrânia. Todos devem compreender claramente a ameaça que vem da Rússia", disseA Rússia está a bombardear incessantemente as centrais elétricas e a rede elétrica da Ucrânia, mergulhando centenas de milhares de ucranianos na escuridão e em temperaturas gélidas em pleno inverno, o que levou Zelensky a declarar o estado de emergência no setor energético."Atualmente, existem 1.676 edifícios residenciais em Kiev sem aquecimento, após o ataque inimigo à cidade, a 24 de janeiro", disse o presidente da câmara de Kiev, Vitali Klitschko.As equipas trabalham ininterruptamente para restabelecer o aquecimento e a eletricidade, mas as temperaturas gélidas e os repetidos ataques aéreos dificultam os seus esforços.A Rússia lançou no sábado um vasto ataque ao sistema energético da Ucrânia, sacudindo Kiev com explosões durante a noite, deixando 1,2 milhões de habitações sem energia em todo o país durante o inverno com temperaturas negativas.", frisou o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, no X.O ataque em grande escala à capital ucraniana ocorreu precisamente quando negociadores ucranianos, russos e norte-americanos discutiam opções em Abu Dhabi para o fim da guerraO Ministério russo da Defesa russo revelou no sábado que as suas forças concluíram a tomada da aldeia de Starytsya, na região de Kharkiv, no nordeste da Ucrânia.O Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia, num relatório divulgado no final de sábado, afirmou que as forças russas lançaram seis ataques numa área que inclui Starytsya. No entanto, não houve confirmação de que a aldeia tenha mudado de mãos.O blogue militar ucraniano DeepState, que utiliza relatórios de fontes abertas para rastrear as posições de ambos os exércitos, não mencionou a aldeia num relatório na sexta-feira, mas afirmou que as forças russas "continuam a exercer pressão na área de Vovchansk".