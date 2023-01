Zelensky pede velocidade e quantidade no envio de tanques e quer caças e mísseis

“A chave agora é a velocidade e a quantidade.”, afirmou Zelensky.“Devemos formar uma força de tanques, uma força de liberdade tal que, depois de atacarmos, a tirania nunca mais volte a erguer-se”.O presidente ucraniano disse ainda ter avisado o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, de que, nomeadamente ao serem fornecidos a Kiev mísseis de longo alcance e artilharia.As declarações do presidente da Ucrânia chegaram no mesmo dia em que a Alemanha deu, por fim, autorização aos países ocidentais para enviarem a Kiev tanques Leopard 2, de fabrico alemão.

Zelensky já avisou que a Ucrânia precisa de pelo menos 300 tanques para poder derrotar as forças russas.

Berlim fará chegar 14 destes tanques às Forças Armadas ucranianas.já confirmaram a intenção de enviar Leopard 2 às tropas de Kiev.Paralelamente, os Estados Unidos anunciaram que irão enviar veículos Abrams M1 às forças ucranianas. Joe Biden explicou que a disponibilização dos tanques americanos "não significa uma ameaça ofensiva contra a Rússia".

Kremlin ameaça bombardear trânsito de tanques

A Rússia já reagiu à decisão ocidental, falando numae alertando que o Governo alemão está a negar a "responsabilidade histórica" e a contribuir para uma escalada do conflito.O Kremlin avisou mesmo que o trânsito de tanques será bombardeado. Uma vez que a transferência destes tanques só poderá ser feita através da fronteira da Polónia ou da Roménia, estes não passarão muito longe da fronteira da Ucrânia com a Bielorrússia, onde tem havido treinos conjuntos de Moscovo e Minsk.afirmou o porta-voz do presidente russo, Dmitry Peskov.

Analistas preveem que, depois de receber os novos tanques, Zelensky se foque em equipar a Força Aérea ucraniana com caças tecnologicamente mais avançados.





No entanto, muitos governos ocidentais continuam a opor-se a essa intenção, temendo que as aeronaves possam ser usadas para atingir alvos dentro da Rússia.

Num discurso ao Bundestag (Parlamento alemão) na quarta-feira, no qual explicou o plano de entrega de tanques Leopard 2,