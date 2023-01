Leopard 2 e Abrams. Europeus e americanos juntam-se à Alemanha no envio de tanques para a Ucrânia

Vários países europeus aguardavam a luz verde da Alemanha para anunciarem o envio de tanques de fabrico alemão Leopard 2 para a Ucrânia.Depois de Berlim ter finalmente anunciado o envio envio 14 tanques para Kiev, vários países europeus onde esta arma de guerra está em serviço manifestaram disponibilidade para contribuir.

A Alemanha e os seus aliados deverão fornecer aos ucranianos um total de 88 tanques.

, anunciou o ministro Bjørn Arild Gram em entrevista à televisão estatal NRK, sem detalhar o número de tanques que será enviado.

EUA enviam tanques Abrams para Kiev

O presidente norte-americano também anunciou esta quarta-feira o envio de 31 tanques Abrams M1 para ajudar a Ucrânia a combater as forças russas.O envio dos carros blindados norte-americanos será acompanhado de outras medidas, como o treino das tropas ucranianas, com o objetivo de "melhorar a sua capacidade de manobra em campo aberto" e as suas capacidades militares a longo prazo, apontou o presidente americano.O aval dos EUA foi o que motivou a luz verde de Berlim, dado que o chanceler alemão tinha insistido que qualquer movimento para fornecer este poder de fogo à Ucrânia deveria ser coordenado com os aliados da Alemanha, em particular Washington.

"Teria sido um erro, um erro grave, ter avançado sozinho nesta questão", disse Olaf Sholz.

A imprensa ucraniana também coloca Portugal entre os países fornecedores, com quatro Leopard 2, mas o Governo ainda não anunciou a sua decisão final.



A ministra da Defesa disse esta quarta-feira esperar uma decisão sobre o envio dos Leopard 2 do Exército português "nos próximos dias", e assegurou que Portugal ajudará Kiev a desenvolver a sua capacidade na área dos carros de combate.



“Passo importante no caminho para a vitória"

Thank you @POTUS for another powerful decision to provide Abrams to 🇺🇦. Grateful to 🇺🇸 people for leadership support! It's an important step on the path to victory. Today the free world is united as never before for a common goal – liberation of 🇺🇦. We're moving forward