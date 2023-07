Volodymyr Zelensky regressou com os cinco comandantes da Azovstal após um encontro com o presidente turco, em Istambul. O episódio irritou Moscovo, por considerar que os termos do acordo de troca de prisioneiros foram violados. O presidente da Ucrânia continua uma ofensiva diplomática com os olhos postos na NATO e na cimeira de Vilnius.