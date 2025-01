Zelensky tenta mobilizar aliados antes da tomada de posse de Trump

, afirmou Zelensky, no seu discurso diário.A reunião irá decorrer a poucos dias da tomada de posse do presidente eleito dos Estados Unidos, a 20 de janeiro. Donald Trump prometeu acabar rapidamente com a guerra de quase três anos entre a Rússia e a Ucrânia, desencadeada pela invasão russa em fevereiro de 2022.

O encontro entre os principais aliados de Kiev acontece na Base Aérea norte-americana de Ramstein, situada no sudoeste da Alemanha, sendo presidida pelo secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, e pelo chefe do Estado-Maior Conjunto norte-americano, general Charles Q. Brown, Jr. O secretário-geral da NATO, Mark Rutte, também estará presente.



"Não podemos tirar conclusões sobre a política dos EUA já", disse Zelensky, o vídeo diário divulgado nas redes sociais.E , por isso, Lloyd Austin reforçou que, declarou o secretário da Defesa, antes de embarcar para a Alemanha.Antes da última reunião do género que presidirá, Lloyd Austin considerou ainda que éO Governo de Joe Biden, prestes a cessar funções, tentou fornecer o máximo de ajuda possível à Ucrânia antes do regresso de Donald Trump à Casa Branca, considerando as críticas do presidente eleito a essa ajuda, assim como as intenções para obrigar Moscovo e Kiev a um cessar-fogo – declarações de Trump que alimentaram o receio, na Ucrânia e entre os aliados europeus de Kiev, sobre a capacidade do Exército ucraniano para enfrentar o Exército russo se deixar de ter o apoio norte-americano.Segundo o presidente ucraniano, dezenas de países parceiros irão participar na reunião, incluindo os que podem contribuir para o aumento das capacidades de defesa da Ucrânia, incluindo o ministro da Defesa Nacional português, Nuno Melo.

Trump tem de garantir que Rússia não volta a atacar

Também o secretário de Estado dos EUA defendeu, na quarta-feira em Paris, um potencial acordo para pôr termo à guerra na Ucrânia. Numa conferência de imprensa com homólogo francês, Antony Blinken afirmou queSegundo Blinken, tal mecanismo poderá assumir diferentes formas, entre as quais uma “linha de demarcação ou de cessar-fogo” que seja monitorizada por outros países., declarou, referindo-se à ida em breve para a Casa Branca de Donald Trump, que tem repetidamente insistido num fim rápido do conflito.Para o chefe da diplomacia norte-americana cessante,O secretário de Estado norte-americano vincou que o Governo do democrata Joe Biden, do qual faz parte, tem estado a trabalhar para que a Ucrânia comece 2025 “numa posição de força”, tanto no caso de continuação dos combates com a Rússia como em caso de negociações e de um cessar-fogo.De acordo com as declarações de Blinken,Espera-se que os EUA anunciem um novo pacote de ajuda militar, no valor de 500 milhões dólares, após a reunião desta quinta-feira na Alemanha.