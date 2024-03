Zelensky vai à Turquia avaliar dificuldades da guerra na Ucrânia

, segundo um comunicado de imprensa da presidência turca publicado na rede X.O Ministério dos Negócios Estrangeiros especificou, num comunicado separado, que o encontro será realizado no Palácio Dolmabahçe, em Istambul, onde Erdogan já recebeu Zelensky em julho de 2023.Uma conferência de imprensa está prevista para o final do dia, às 16h00 em Lisboa, segundo a mesma fonte.Após a invasão russa da Ucrânia, em fevereiro de 2022, o presidente ucraniano fez a sua primeira visita à Turquia no início de julho do ano passado.Zelensky tem mantido desde então vários contactos com o presidente turco, que conserva laços estreitos com Kiev e Moscovo.