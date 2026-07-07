Zelensky vai aproveitar encontro em Ancara para voltar a pressionar aliados por apoio na defesa aérea

Last night, Kyiv came under a massive Russian attack. Russia launched 68 missiles and 351 attack drones. Response efforts are still underway. Damage has been recorded at more than 10 locations across the city, including residential buildings. All necessary services are on the… pic.twitter.com/101XvDDYs1 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 6, 2026

Segundo fontes diplomáticas, os países da NATO na Europa comprometer-se-ão a fornecer à Ucrânia 70 mil milhões de euros de ajuda militar tanto em 2026 como em 2027.

Kiev lançou mais de 400 drones em direção a Moscovo

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, deverá aproveitar a cimeira que começa esta terça-feira em Ancara, na Turquia, para pressionar os aliados europeus a fornecerem os sistemas de defesa aérea que Kiev tem solicitado.Na segunda-feira, o presidente ucraniano disse esperar que o encontro na Turquia não seja “vazio”.“Enquanto os mísseis Patriot permanecerem nos arsenais dos nossos aliados, a Rússia será incentivada a continuar a ‘destruir’ edifícios residenciais.Os aliados europeus, por sua vez, pretendem reafirmar o seu apoio a Zelensky, que é um dos convidados do jantar de abertura oferecido pelo presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.O secretário-geral da NATO, Mark Rutte, instou os Estados-membros a "fazerem a sua parte" e garantirem que a Ucrânia recebe o que precisa "para defender a sua soberania".Os mais recentes ataques contra a Ucrânia ocorrem numa altura em que o país intensifica os seus próprios ataques com drones de longo alcance contra a Rússia, atingindo refinarias de petróleo e alvos militares e causando significativa escassez de combustível e cortes de energia."Desde o final da tarde até às 6h00 da manhã, mais de 430 drones sobrevoaram a região de Moscovo. A maioria foi neutralizada pelas forças de defesa aérea a longa distância. 36 drones inimigos foram destruídos à medida que se aproximavam de Moscovo", escreveu Sobyanin nas redes sociais.Os repetidos ataques com mísseis ucranianos também mataram pelo menos uma pessoa e incendiaram infraestruturas na região de Belgorod, que faz fronteira com a Ucrânia, segundo o governador regional interino Alexander Shuvayev.Estes ataques ucranianos ocorrem um dia depois de intensos bombardeamentos russos contra a Ucrânia, que mataram pelo menos 28 pessoas, incluindo 26 em Kiev e na região circundante.