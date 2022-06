Zelensky vai pedir assistência militar na reunião do G7

No vídeo diário dirigido ao povo da Ucrânia, na noite de sábado, Zelensky disse que o país "precisa mais do que qualquer outro lugar do mundo" dos "sistemas modernos" de defesa militar que fazem parte dos arsenais de vários países ocidentais.



A Força Aérea da Ucrânia anunciou no sábado um "ataque russo maciço (...) com mais de 50 mísseis de vários tipos disparados do ar, mar e terra", sublinhando que os mísseis utilizados são "extremamente difíceis" de intercetar pelas defesas ucranianas.



Zelensky disse que as tropas russas foram "forçadas a organizar uma chuva de mísseis" tendo como alvo "cidades de todo o país", devido ao arrastar do conflito, que já dura cinco meses.



O líder da Ucrânia admitiu que os ataques criam uma pressão "calculada nas emoções" da população.



"Esta é uma fase moralmente difícil da guerra. Sabemos que o inimigo não terá sucesso, entendemos que ainda podemos defender o nosso estado, mas não vemos os limites temporais", disse.



Zelensky garantiu, ainda assim, que "nenhum míssil russo, nenhum ataque pode quebrar o espírito dos ucranianos".



"Cada um dos mísseis" russos "é um argumento" que a Ucrânia pode usar nas negociações com os aliados, defendeu o Presidente.



O líder ucraniano acrescentou que irá reiterar nas cimeiras do G7 e da NATO que os atuais pacotes de sanções contra a Rússia são insuficientes.