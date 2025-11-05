Zohran Mamdani torna-se primeiro mayor muçulmano. "Neste momento de escuridão Nova Iorque será a luz"

Zohran Mamdani é o primeiro presidente muçulmano da câmara de Nova Iorque e será empossado a 1 de janeiro, sendo que a participação nesta eleição para presidente da câmara de Nova Iorque foi a maior desde pelo menos 1969. O mayor eleito da Big Apple, é o mais jovem em mais de um século.

A vitória foi recebida com aplausos e, por vezes, lágrimas dos seus apoiantes reunidos num grande salão rococó da década de 1920, no centro de Brooklyn.

Mas, entretanto, Mamdani prometeu lutar. "Portanto, ouça bem, presidente Trump, quando digo o seguinte: para chegar a qualquer um de nós, o senhor terá de passar por todos nós".

Vitória democrata em várias disputas eleitorais

Vizinha de Nova Iorque, Nova Jérsia escolheu a democrata Mikie Sherrill em vez do empresário republicano Jack Ciattarelli. O Estado é considerado há muito tempo um bastião democrata. Mas, na última eleição presidencial, Donald Trump reduziu significativamente a diferença por lá.



Mais a sul, na Costa Leste, a Virgínia elegeu a sua primeira mulher líder, a democrata Abigail Spanberger, derrotando a republicana Winsome Earle-Sears.



Por fim, os californianos aprovaram um projeto de lei para redesenhar o seu mapa eleitoral a favor dos democratas, que procuram compensar o que os republicanos fizeram no Texas sob pressão de Donald Trump.



Se vários líderes democratas comemoraram os resultados como uma grande vitória sobre Trump, o presidente norte-americano foi também rápido a responder aos resultados na noite de terça-feira através das redes sociais.



“TRUMP NÃO ESTAVA NO BOLETIM DE VOTO” e a paralisação do governo federal provocada pelo impasse nas negociações sobre o Orçamento, “FORAM AS DUAS RAZÕES PELAS QUAIS OS REPUBLICANOS PERDERAM AS ELEIÇÕES ESTA NOITE”, argumentou o chefe de Estado numa postagem telegráfica, escrita em maiúsculas, na rede social que detém, a Truth Social.



O presidente dos EUA quer manter e consolidar a sua pequena maioria republicana na Câmara dos Representantes nas cruciais eleições intercalares do próximo ano.



O percurso político de Mamdani

Em julho, Trump colocou a hipótese de revogar a cidadania de Mamdani – uma ameaça que denunciou como não apenas “um ataque à nossa democracia, mas uma tentativa de enviar uma mensagem a todos os nova-iorquinos que se recusam a esconder-se nas sombras: se se manifestarem, eles virão atrás de vós”.

Nos últimos meses, Mamdani e Cuomo desentenderam-se frequentemente sobre os seus antecedentes, qualificações e ideias para melhorar a cidade. Mamdani acusou Cuomo de ser subserviente para com os doadores ricos e de servir interesses corporativos, enquanto Cuomo desconsiderou Mamdani por a considerar demasiado inexperiente para liderar a cidade.





c/ agências

O político de 34 anos, opositor acérrimo do presidente norte-americano, derrotou facilmente o principal rival, o independente Andrew Cuomo, ex-governador do Estado.“Muitos pensavam que este dia não chegaria. Temiam que fossemos condenados, apenas a um futuro pior, com cada eleição a levar-nos simplesmente a mais do mesmo. E há outros que veem a política atual como demasiado cruel, para que a chama da esperança ainda arda.E se há alguma maneira de aterrorizar um opressor é desmantelando as condições que lhe permitiram acumular poder. Não é só assim que vamos parar Trump, é assim que vamos parar o próximo”, acrescentou o novoda maior cidade dos Estados Unidos.", frisou.Dirigindo-se ao atual inquilino da Casa Branca, o novo presidente da câmara de Nova Iorque acrescentou: “Mamdani fez do combate às ações de Donald Trump na cidade — sobretudo em relação à imigração — um ponto central da sua campanha. Os próximos três anos vão testar a sua capacidade de enfrentar Trump, que detém a maior influência política do mundo e prospera com uma política agressiva.”, sublinhou.Para Zohran Mamdan, “".O democrata reconheceu que a sua vitória representa um desafio para implementar aquilo a que chama "a agenda mais ambiciosa para enfrentar a crise do custo de vida que esta cidade já viu" desde a década de 1940 — incluindo uma proposta de congelamento das rendas, creches universais e outras ações governamentais dirigidas ao setor privado.Nascido no Uganda, numa família de intelectuais de origem indiana, Zohran Mamdani chegou aos Estados Unidos aos sete anos e naturalizou-se cidadão norte-americano em 2018. Fez da luta contra o elevado custo de vida o pilar da sua campanha.O atual presidente da câmara, Eric Adams, que se tinha candidatado a um segundo mandato como independente, desistiu da corrida em setembro.Quando Mamdani lançou a sua campanha para presidente da câmara no Outono de 2024, era um legislador estadual relativamente desconhecido.No entanto, segundo a Reuters, a sua mensagem, centrada na acessibilidade, juntamente com as suas animadas visitas pela cidade de Nova Iorque, rapidamente ganhou força e teve repercussões entre milhares de nova-iorquinos. A suas propostas defendiam o congelamento das rendas em unidades com rendas estabilizadas, a construção de mais habitações a preços acessíveis, o aumento do salário mínimo para 30 dólares por hora, a gratuitidade dos transportes públicos, o aumento de impostos para os residentes mais ricos da cidade e muito mais.Impulsionada por donativos de pequeno valor, dezenas de milhares de voluntários, uma presença inteligente nas redes sociais e uma mensagem de mudança, a campanha popular de Mamdani ganhou força durante a primavera.Esta energia culminou numa vitória decisiva nas primárias democratas de junho, nas quais derrotou Cuomo por quase 13 pontos percentuais, surpreendendo opolítico da cidade ao mobilizar uma coligação diversificada que incluía muitos jovens e eleitores de primeira viagem.Após a sua derrota nas primárias, Cuomo, que renunciou ao cargo de governador de Nova Iorque em 2021, depois de mais de uma dúzia de mulheres o terem acusado de assédio sexual (alegações que negou), optou por permanecer na corrida e lançou uma campanha independente contra Mamdani, procurando um regresso político. No entanto, as sondagens realizadas durante o Verão e o Outono mostraram consistentemente Mamdani a manter uma vantagem confortável sobre Cuomo e Sliwa (e Adams antes da sua desistência).Durante os debates para presidente da câmara em outubro, Mamdani, Cuomo e Sliwa trocaram farpas e entraram em conflito sobre uma variedade de questões locais, nacionais e globais, incluindo crime, policiamento, Israel, custo de vida acessível, habitação e transportes, bem como sobre quem melhor lidaria com as relações com a administração Trump.Foi alvo de ataques por parte de alguns, incluindo Cuomo, pelas suas críticas ao governo israelita, às ações militares de Israel em Gaza e ao seu apoio aos direitos palestinianos – fatores que complicaram a sua relação com alguns grupos judaicos.Enfrentou uma enxurrada de ataques islamofóbicos nas redes sociais e nos círculos políticos conservadores, incluindo por parte de Elise Stefanik, representante republicana de Nova Iorque e aliada de Trump, que o condenou como “um candidato jihadista à presidência da câmara”.A campanha de Mamdani recebeu o apoio dos progressistas a nível nacional, incluindo o apoio de Bernie Sanders, senador por Vermont, e Alexandria Ocasio-Cortez, representante de Nova Iorque, ambos presentes em comícios com ele pela cidade.Outros líderes proeminentes de Nova Iorque que apoiaram Mamdani incluem o deputado Jerry Nadler e a procuradora-geral do Estado de Nova Iorque, Letitia James. Em setembro, a governadora de Nova Iorque, Kathy Hochul, anunciou o seu apoio a Mamdani, apesar de ter anteriormente manifestado divergências políticas. E, mais recentemente, a menos de duas semanas do dia das eleições, o líder da minoria na Câmara dos Representantes dos EUA, Hakeem Jeffries, seguiu o exemplo, pondo fim a meses de pressão e questionamentos sobre a sua relutância em apoiar o candidato do seu partido. Mesmo assim, nem todos os democratas de Nova Iorque o apoiaram. Notavelmente, os dois senadores de Nova Iorque, Chuck Schumer e Kirsten Gillibrand, não declararam apoio a nenhum candidato na corrida.