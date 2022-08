"Zona de catástrofe". Espanha foi o país europeu com mais área ardida

Espanha vai declarar "zona de catástrofe" as regiões afectadas pelos grandes incêndios deste ano. São mais de 200 mil hectares destruídos. O chefe do Governo visitou a região de Castellon, onde durante sete dias as chamas não deram tréguas. Só nesta localidade arderam mais de 19 mil hectares.