Mundial 2026: quando a tecnologia entra em campo

O Mundial 2026 afirma-se hoje como um poderosíssimo laboratório tecnológico. A Trionda, a bola oficial que rola nos relvados como se de um computador voador se tratasse, poderá ser o símbolo de uma revolução em curso. Segundo o site da FIFA, a bola incorpora um sensor de movimento de última geração, capaz de recolher dados precisos sobre cada movimento e enviá-los, em tempo real, para o sistema de videoárbitro (VAR). A Inteligência Artificial assume um papel fulcral em toda a organização do evento, apoiando a gestão operacional, reforçando a qualidade das decisões de arbitragem, fornecendo ferramentas de análise avançada às equipas técnicas e oferecendo novas formas de interação e consumo dos jogos aos adeptos.



A par da cobertura dos média tradicionais, a FIFA preocupou-se em desenvolver parcerias revolucionárias com plataformas digitais, nomeadamente com o YouTube e com o TikTok, anunciadas como “plataformas preferenciais”. Essas colaborações reforçam substancialmente uma mediatização que se torna, desse modo, mais interativa, personalizada e imediata. Através de transmissões de partes de jogos ou de vídeos curtos, estas plataformas tornam-se extensões da competição com alcance global em poucos segundos, alargando substancialmente audiências que são colossais. Neste novo ecossistema de comunicação, os conteúdos gerados pelos utilizadores reconfiguram um evento que deixa de estar apenas nas mãos dos promotores oficiais e dos jornalistas. Criam-se também narrativas onde a experiência dos adeptos ganha uma força moldada por tecnologia de uso individual, por algoritmos e pela velocidade com que tudo circula à escala global.



Neste Mundial 2026, a tecnologia assume uma centralidade inédita, influenciando decisões, transformando a forma como o jogo é visto, analisando e partilhando conteúdos. Ainda assim, por mais sofisticados que sejam os algoritmos, dificilmente conseguirão substituir a essência de um desporto que se faz de imprevisibilidade. Na manhã deste sábado, o site “Futbolred” publicava uma peça com o título “Quem vencerá a Copa do Mundo entre Colômbia e Portugal? Esta é a previsão da inteligência artificial” A IA apontava o empate 1-1 como o desfecho mais provável. Dentro de poucas horas, os jogadores ditarão o resultado definitivo.