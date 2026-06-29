O jornalismo desportivo continua a contar

Todos reconheceram que existe um modo específico de reportar essa realidade, sobretudo quando em campo estão seleções nacionais e quando uma bola de futebol começa a rolar. Duas décadas depois, os jornalistas enfrentam novos desafios, entre os quais se destaca a concorrência de conteúdos publicados nas redes sociais por qualquer cidadão. Neste novo ecossistema de comunicação, que espaço continuará a ter esse jornalismo?
A resposta é evidente: mais do que nunca, o jornalismo desportivo continua a ser indispensável. Num contexto em que qualquer pessoa pode produzir e partilhar informação, os jornalistas mantêm uma função insubstituível: dar sentido ao volume crescente de conteúdos que circulam, verificar factos, contextualizar e proporcionar análises que ultrapassem a instantaneidade e a carga emocional das redes sociais. Este Mundial é revolucionário a nível tecnológico e isso abre ainda outros desafios aos jornalistas, motivando-os a adaptar-se a um ambiente onde a credibilidade e a capacidade de interpretação se tornam ainda mais valiosos.
Claro que o jornalismo desportivo continua a reunir traços distintivos muito próprios: é mais emocional no tom, mais adjetivo no registo, mais vibrante no discurso. Isso acontece porque reporta um fenómeno que desperta paixões, reflete identidades e espelha pertenças. Todavia, essa proximidade à emoção (que lhe permite afirmar golos “espetaculares” ou entradas e saídas de campo “imprevisíveis”) nunca dispensa o respeito por princípios basilares da profissão. Pelo contrário: exige um compromisso maior com o rigor, uma procura incessante da verdade dos factos e uma preocupação permanente com a pluralidade de ângulos.
Neste Mundial de Futebol, estamos perante um evento global cuja presença se intensifica todos os dias nas redes sociais nas quais se ampliam rumores, opiniões e reações instantâneas. Neste ambiente comunicacional em constante transformação, os jornalistas desportivos são essenciais para combater desordens informativas, reduzir ruídos e travar especulações, proporcionando, com o seu trabalho, um contexto e uma interpretação dos acontecimentos que permitam compreender um jogo muito para além do resultado.
O jornalismo desportivo continua a contar
Há 20 anos desafiei vários jornalistas a refletirem sobre a especificidade do jornalismo desportivo na televisão a propósito do Mundial 2006. Os textos estão reunidos no livro "A TV do futebol".
Todos reconheceram que existe um modo específico de reportar essa realidade, sobretudo quando em campo estão seleções nacionais e quando uma bola de futebol começa a rolar. Duas décadas depois, os jornalistas enfrentam novos desafios, entre os quais se destaca a concorrência de conteúdos publicados nas redes sociais por qualquer cidadão. Neste novo ecossistema de comunicação, que espaço continuará a ter esse jornalismo?