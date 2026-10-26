Quando a violência ocupa o lugar do custo de vida

Os jornais portugueses do passado sábado centravam a tematização noticiosa nos problemas de habitação, procurando explicar o crescente desfasamento entre a subida dos preços das casas e a atualização dos salários. As reportagens das televisões mostravam, ao longo do dia, manifestantes nos habituais locais de protesto, sem sinais de confrontação. Pela noite dentro, a intervenção policial em Lisboa e no Porto conseguiu desmobilizar quem se manifestava e desviar também o debate para aquilo que não deveria ocupar o centro da discussão: a violência.





Os dados do Instituto Nacional de Estatística são contundentes: em Portugal, entre junho de 2025 e junho de 2026, o preço mediano por metro quadrado das casas aumentou 380 euros. Só na Área Metropolitana do Porto, subiu 391 euros; na Grande Lisboa subiu mais, sendo a maior subida a de Loures: mais de 864 euros por metro quadrado. Nesse período, o rendimento bruto médio mensal por trabalhador cresceu somente 89 euros. A habitação evolui a um ritmo que os salários estão muito longe de acompanhar. É neste fosso, cada vez mais difícil de transpor, que se enraíza uma grande parte do descontentamento social. Cada um de nós percebe bem a base das reivindicações e, talvez, não sejam os manifestantes que acampam no Rossio ou na Praça D. João I aqueles que melhor conseguem transmitir o peso das dificuldades quotidianas. Nos últimos meses, os média noticiosos têm dado voz a cidadãos que multiplicam empregos para chegar ao fim do mês com as contas pagas, que não consegue gozar alguns dias de férias condignos, que abdicam de todos os sonhos para pagar a prestação ou a renda da casa. Essas peças jornalísticas traçam um retrato inequívoco de vidas condicionadas por despesas cada vez mais difíceis de suportar.



Neste fim-de-semana, a intervenção policial alterou o ângulo noticioso. Discute-se agora a violência, os tempos sombrios da censura, os limites de atuação das forças de segurança e o direito à manifestação. São questões importantes, mas que apagam a força daquilo que está na origem dos protestos: o elevado custo de vida. À direita e à esquerda, por diferentes motivos, os políticos encontram nos confrontos da rua um terreno fértil para a disputa partidária. O Governo vê centrada a discussão no ministro da Administração Interna cujo desgaste é significativo, poupando-se, assim, outros Ministérios e o próprio primeiro-ministro. Está tudo errado. O debate público deveria fazer-se em torno das dificuldades que levam as pessoas à rua e, acima de tudo, nas respostas que o poder central está a preparar. Importa mesmo discutir isso, porque, quando as pessoas deixarem de sair à rua e a agenda noticiosa passar para outros assuntos, não poderemos ter os salários a confrontarem-se com a colossal dificuldade de chegar ao fim do mês.



