Contraponto. Exames, estado da nação e sondagens

Contraponto. Exames, estado da nação e sondagens

O debate do Estado da Nação, a polémica em volta dos exames e a sondagem divulgada pela RTP marcam o Contraponto desta quinta-feira, com os comentadores Ana Pedrosa Augusto e Nuno Artur Silva.

VER MAIS

A polémica que envolve a publicação dos exames nacionais do Ensino Secundário está a marcar a atualidade política, tendo dominado o debate do Estado da Nação, que decorreu esta quinta-feira no Parlamento.

Vários intervenientes pedem a demissão do ministro da Educação, Fernando Alexandre, enquanto o primeiro-ministro continua a defender o governante e a rejeitar uma situação de "caos" quanto à divulgação dos resultados das provas.

Ana Pedrosa Augusto e Nuno Artur Silva analisam também o momento atual da governação e da oposição, passando pela sondagem divulgada esta quinta-feira pela RTP. 

PUB