Contraponto. Exames, estado da nação e sondagens

A polémica que envolve a publicação dos exames nacionais do Ensino Secundário está a marcar a atualidade política, tendo dominado o debate do Estado da Nação, que decorreu esta quinta-feira no Parlamento.





Vários intervenientes pedem a demissão do ministro da Educação, Fernando Alexandre, enquanto o primeiro-ministro continua a defender o governante e a rejeitar uma situação de "caos" quanto à divulgação dos resultados das provas.



