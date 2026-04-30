Execução do PRR e Football Leaks

Os dois comentadores abordaram a execução do PRR que, a poucos meses de ser encerrado, tem um terço dos projetos em risco. Há 37 investimentos em situação considerada preocupante ou crítica, com a Comissão de Acompanhamento a avisar que tem de haver dinheiro para manter os investimentos.







O PRR visa a implementação de um conjunto de reformas e investimentos com vista à recuperação do crescimento económico. Além de ter o objetivo de reparar os danos provocados pela covid-19, este plano tem o propósito de apoiar investimentos e gerar emprego.

Outro tema abordado no Contraponto desta quinta-feira foi a absolvição do hacker português Rui Pinto, no segundo julgamento no âmbito do processo Football Leaks.





O tribunal considerou que a acusação do Ministério Público é inválida e acusou os procuradores de uma "perseguição própria de um estado policial".



A juiz criticou o facto de Rui Pinto ter sido sujeito a dois julgamentos seguidos , pelos mesmos factos. Rui Pinto respondia neste processo por 242 crimes de: acesso ilegítimo qualificado, violação de correspondência agravados e dano informático.



Em causa estava um alegado acesso a e-mails de várias entidades, incluindo o Benfica.

