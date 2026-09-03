Luís Neves tem sido o alvo preferencial nos últimos meses, mas, assinalado um anos do acidente com o Elevador da Glória, também Carlos Moedas é agora visado por fortes críticas.
opinião
Nuno Artur Silva e Ana Pedrosa Augusto
Rentrée política a todo o vapor
Com o ministro da Administração Interna sob todas as miras, uma carta das vítimas do acidente do Elevador da Glória a apontar o dedo ao presidente da Câmra de Lisboa e uma moção de censura a marcar a agenda, o arranque de novo ano político não está a poupar energias.