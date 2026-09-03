opinião | Nuno Artur Silva e Ana Pedrosa Augusto

Rentrée política a todo o vapor

Com o ministro da Administração Interna sob todas as miras, uma carta das vítimas do acidente do Elevador da Glória a apontar o dedo ao presidente da Câmra de Lisboa e uma moção de censura a marcar a agenda, o arranque de novo ano político não está a poupar energias.