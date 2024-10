PS quer conhecer proposta de Orçamento do Estado antes de decidir sentido de voto

Pedro Nuno Santos terá começado por transmitir ao seu grupo que não houve acordo com o Governo sobre a proposta de Orçamento de Estado.O secretário-geral do PS disse estar na reunião para ouvir os deputados sobre a posição que o partido tomará sobre o documento, cuja avaliação terá ainda que ser feita, uma vez que a proposta final do Governo ainda não é conhecida.No final do encontro, Pedro Nuno Santos não prestou declarações, mas Alexandra Leitão adiantou aos jornalistas que, garantindo que a bancada está unida quanto à decisão que o secretário-geral vier a tomar.“O senhor primeiro-ministro fechou o Orçamento, vai entregá-lo assim.”, afirmou, adiantando que desde sexta-feira “houve conversas” entre o Governo e o PS, “mas não chegaram a um acordo”.

Divisão interna

Alexandra Leitão clarificou que o partido vai esperar pela proposta orçamental que o Governo tem que entregar no Parlamento até quinta-feira.A dirigente socialista sublinhou que, apesar das duas linhas vermelhas que o PS traçou,e "muitas delas não vão ao encontro daquilo que são as políticas públicas e o programa eleitoral do Partido Socialista".Na reunião da última noite, a bancada parlamentar do PS esteve dividida entre os que defendem uma viabilização do orçamento e o núcleo duro de Pedro Nuno Santos, que quer o chumbo do documento. Alexandra Leitão afirmou que essas divisões são naturais e fazem parte do processo."É um partido muito plural", declarou. ", independentemente de uns acharem mais uma coisa ou outra, uma grande confiança na decisão do secretário-geral, uma grande união em torno daquela que vier a ser a decisão do secretário-geral", assegurou.

Montenegro acredita na aprovação

Em entrevista à SIC na mesma noite, o primeiro-ministro afirmou que a proposta de Orçamento do Estado para 2025 "está fechada" e que a versão final será aprovada esta quarta-feira, com um entendimento com o PS sobre o IRS jovem, mas não no IRC., afirmou Luís Montenegro, manifestando a convicção de que o Orçamento do Estado será viabilizado, apesar de não ter essa garantia por parte do PS, e afastando qualquer negociação do Chega, dizendo que se comportou "como um cata-vento".O primeiro-ministro considerou ainda que o documento não fica diminuído "com as cedências ao PS" e admitiu até que a solução final obtida para o IRS jovem "é mais equilibrada" do que a inicial. "Não me custa nada reconhecer", afirmou.

c/ Lusa