1 de Dezembro. Comemora-se hoje o Dia da Restauração da Independência

FOTO: António Pedro Santos - Lusa

A cerimónia, organizada conjuntamente pela Câmara de Lisboa e pela Sociedade Histórica da Independência de Portugal, conta com a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, do Presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, do primeiro-ministro, António Costa, do chefe do Estado-Maior-Geral das Forças Armadas, almirante António Silva Ribeiro, e dos presidentes da CML e da SHIP, Carlos Moedas e José Ribeiro e Castro.