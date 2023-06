10 de Junho. Comemorações terminam no Peso da Régua com cerimónia militar

As comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas terminam este sábado no Peso da Régua, Vila Real, onde se realiza uma cerimónia militar. Acompanhamos aqui, ao minuto, as celebrações, que incluem um discurso do presidente da República.

Mais atualizações





12h12 – “Não podemos desistir nunca de criar mais riqueza”



O presidente da República continuou o seu discurso defendendo que “não podemos desistir nunca de criar mais riqueza, mais igualdade, mais coesão, distribuindo essa riqueza com mais justiça”.



“Só isso nos permite e permitirá podermos ter e continuar a ter a projeção no mundo, que é o nosso desígnio nacional”, acredita Marcelo Rebelo de Sousa.



Para o chefe de Estado, “é a nossa vocação de sempre fazermos pontes, sermos plataforma entre oceanos, continentes, culturas e povos”.



“Outros há e haverá que são e serão mais ricos que nós e mais coesos que nós, mas com línguas que poucos conhecem, incapazes de compreenderem o mundo, de o tocarem e de o influenciarem”, declarou. “Nós nascemos diferentes”.



“Uma pátria improvável, feita a pulso, contra o vento, muito cedo universal, muito cedo chamada ou condenada a ser mais importante lá fora do que cá dentro. E não queremos nunca cometer o erro de trocar a nossa vocação, que nos fez e faz maiores e diferentes, pela ilusão de que o sermos felizes é deixarmos de ser o que nos marcou há séculos”.



“Só se não quisermos é que o nosso Portugal não será eterno. E nós queremos que Portugal seja eterno. Viva o Douro, viva Portugal”, terminou o presidente da República.



11h52 – Presidente destaca exemplo de solidariedade do português que tentou impedir ataque em Annecy



O presidente da República considera que o vinho do Douro “projetou Portugal no mundo e continua a projetar, num tempo em que o crescimento e a justiça social que ambicionamos se fazem de investimento, de exportações de bens como esse vinho de excelência”.



“Só somos verdadeiramente portugueses na medida em que sempre fomos e somos universais, sempre disponíveis para a solidariedade em relação aos outros, como aquele nosso compatriota Manuel Ponte, que há dois dias, com mais de 70 anos de idade, fez aquilo que outros com menos de 70 anos de idade não fizeram”, declarou.



Marcelo Rebelo de Sousa refere-se ao português que tentou impedir o ataque com uma faca em Annecy, nos Alpes franceses, no qual várias crianças ficaram feridas, algumas delas correndo perigo de vida. O atacante era um homem sírio com estatuto de requerente de asilo.





11h40 – Marcelo Rebelo de Sousa inicia discurso



O presidente da República começa por dizer que “todos os dias sabemos que, por entre alegrias e tristezas, estamos a fazer Portugal”.



“Todos os 10 de Junho, cada qual diverso dos outros, evocamos passados de quase 900 anos, ganhamos redobradas forças para os presentes e sonhamos novos futuros”, declarou.



O chefe de Estado fala num 10 de Junho “muito diferente dos últimos”, por ser celebrado em Peso da Régua, “cidade do interior que nunca foi nem capital de distrito, nem cabeça de diocese”.





Escolher esta zona para as comemorações do Dia de Portugal é, para Marcelo, “o retrato do Portugal que queremos”, onde “os Pesos da Régua do nosso interior sejam tão importantes quanto as Lisboa, os Portos”.







11h34 - Nicolau de Almeida destaca importância da fixação de pessoas no Douro



João Nicolau de Almeida fez o historial das vinhas do Douro, realçando a importância da criação de um curso de enologia, de uma formação académica, para uma dinâmica de fixação de pessoas na região, bem como de empreendedorismo para o sucesso do negócio.









"Só falta a recuperação da linha do Douro até Espanha", diz, como exemplo de pepitas que vão faltando à região. Cita Lavoisier dizendo que nada se perde, tudo se tranforma, para acabar com "vivas" à gente do Douro e de Portugal.



11h19 - Comissário das cerimónias discursa







João Nicolau de Almeida, produtor de vinho que presidiu às comemorações, faz agora o primeiro discurso na cerimónia oficial.







O enólogo agradece ao presidente da República ter escolhido a região do Douro pela sua relevância. "Sinto-me muito lisonjeado" por ser escolhido para falar desta região, assegura.





Fala sobre o Vinho do Porto e o vinho do Douro, produtos e marcas identitárias de um país "que nos orgulha".





11h12 - Presidente é o mais aplaudido à chegada



Marcelo Rebelo de Sousa foi o mais aplaudido à chegada às comemorações. O presidente está em Peso da Régua desde a manhã de sexta-feira.



11h04 - António Costa recebido com aplausos



Ao contrário de João Galamba, que foi vaiado à chegada, o primeiro-ministro recebeu aplausos da população em Peso da Régua. Ouviram-se, porém, alguns assobios, num misto de popularidade com descontentamento.

10h57 - Professores no Peso da Régua para pedirem respeito



Um grupo de professores, acompanhado pelo secretário-geral da FENPROF, marca presença no Peso da Régua para pedir respeito.



À RTP, Mário Nogueira explicou que os docentes se deslocaram ao local das comemorações para dizerem que “há um problema que afeta as escolas, os alunos e os portugueses em geral, que é a falta de professores”.



“E a falta de professores é um problema que decorre da não resolução pelo Governo dos problemas que afetam a profissão”, acrescentou.



“Estamos aqui não para fazer qualquer tipo de manifestação, mas simbolicamente, exibindo as placas de ‘respeito’”, afirmou o dirigente da FENPROF, garantindo ainda que os professores não vão parar esta luta “nem no final deste ano, nem no início do próximo”.



10h44 - João Galamba vaiado à chegada a Peso da Régua



O ministro das Infraestruturas, João Galamba, foi vaiado pela população ao chegar ao local das comemorações do Dia de Portugal.



O ministro das Infraestruturas, João Galamba, foi vaiado pela população ao chegar ao local das comemorações do Dia de Portugal.

10h18 - Programa das comemorações



Já está tudo a postos para as comemorações no Peso da Régua. António Costa deverá chegar pelas 10h45, seguido de Marcelo Rebelo de Sousa, às 10h57.



O presidente da República fará a revista das forças militares antes do discurso do comissário das cerimónias, o enólogo João Nicolau de Almeida.



Segue-se o discurso do chefe de Estado, marcado para as 11h45.

Após a cerimónia militar, que terminará pelas 13h15, o presidente da República irá visitar, às 16h30, a exposição das Forças Armadas, no Cais da Régua, antes de regressar, às 19h30, à Praça do Município para participar na cerimónia militar do arriar da bandeira nacional.



De seguida, às 20h00, irá visitar expositores de produtores de vinhos e produtos regionais integrados no 'Douro Wine City', no auditório municipal do Peso da Régua.



Às 21h30, as comemorações do 10 de Junho irão terminar com um concerto, aberto à população, no Jardim da Alameda dos Capitães, em que Marcelo Rebelo de Sousa irá condecorar as três bandas militares.





09h50 – Comemorações finais prestes a arrancar

Comemorações começaram na África do Sul e terminam em Portugal

Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa participam na cerimónia militar comemorativa prevista para as 10h00. Pelas 11h45 terá início a tradicional intervenção do chefe de Estado e comandante supremo das Forças Armadas e do presidente da comissão organizadora das celebrações, enólogo João Nicolau de Almeida.Este ano, as comemorações do Dia de Portugal começaram no dia 5 na África do Sul e terminam agora em Portugal, no Peso da Régua, distrito de Vila Real.O atual modelo de duplas celebrações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas foi lançado por Marcelo Rebelo de Sousa no ano da sua posse, 2016, em articulação com o primeiro-ministro, António Costa.Em território português, tem lugar uma cerimónia de caráter mais solene e militar, que associa o 10 de Junho às Forças Armadas. No estrangeiro, a data é festejada junto de emigrantes portugueses e lusodescendentes, aos quais o chefe de Estado se refere como fazendo parte do "território espiritual" da nação.Em 2020 e 2021, este modelo foi interrompido devido à pandemia de covid-19, e só houve cerimónias em território nacional. Em 2022, por motivos de saúde, António Costa não participou nas cerimónias do 10 de Junho, que se realizaram em Braga e Londres.Já em 2016 o Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas foi celebrado entre Lisboa e Paris, em 2017 entre o Porto e o Brasil, em 2018 entre os Açores e os Estados Unidos da América e em 2019 entre Portalegre e Cabo Verde.