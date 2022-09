1957. Isabel II em Portugal e a primeira grande operação da RTP

Às 11 horas e 17 minutos do dia 18 de fevereiro de 1957, Sua Majestade era recebida pelo marechal Francisco Craveiro Lopes, Presidente da República. O aperto de mão assinalava o início oficial da visita da Rainha Isabel II a terras portuguesas.







Isabel tinha 31 anos e havia sido coroada há cinco.





O Terreiro do Paço onde atracou a embarcação que transportava Isabel II e Filipe, Duque de Edimburgo, estava repleto de população em festa.



A este evento juntava-se a recentemente criada RTP que se estreava na primeira maratona televisiva portuguesa.







Ainda sem emissões regulares e sem carros de exterior, a RTP organizou um grupo de repórteres de imagem chefiados por Batista Rosa que geriu a cobertura da visita, recorrendo ao improviso.





"Toda a gente que sabia tocar numa câmara, e que o Batista Rosa conhecia, convidou. Entre eles estava um operador, o Saras Fernandes – que naquela altura tnha como experiência filmar casamentos, por exemplo, e foi aproveitado para filmar a Rainha", recordou Hélder Mendes, realizador da RTP.

"Fui colocado no torreão, por cima do Cais das Colunas e foi de lá que se filmou a primeira imagem da Rainha a sair da embarcação real, da Rainha a ser cumprimentada" disse o realizador.





"Quando a Rainha chegou as primeiras imagem foram captadas por mim – eu estava numa janela do Ministério das Finanças que abrangia o Tejo e o Cais das Colunas", acrescentou.

Depois das honras militares, o cortejo seguiu de coche pelas ruas da cidade.





Com os repórteres de imagem da RTP a multiplicarem-se e a correr à frente da comitiva, Hélder Mendes descreveu o equipamento que usava.







"Tinha uma autonomia de 12 segundos. E então, nós ao fim dos doze segundos , que eram três metros de filme, tínhamos que dar à corda e lá continuávamos a filmar".







Hélder Mendes em entrevista no programa Linha da Frente intitulado "Fora da Caixa"







Era uma camara de filmar reflex portátil Paillard Bolex de 16 mm que a RTP mantém na Reserva do Museu À noite, a rainha apresentou-se com o traje real num jantar no Palácio da Ajuda.

António de Oliveira Salazar, chefe de Governo português, terá procurado, com este convite, reafirmar a velha aliança com Inglaterra estabelecida desde o séc. XIV.







Nos dias seguintes, Sua Majestade percorreu outras localidades como Caldas da Rainha, Nazaré, Alcobaça, Batalha e Vila Franca de Xira. Sempre recebida em ambiente de festa. E sempre sob as lentes das câmaras da RTP.



Como a jovem televisão recorreu a muitos operacionais, sem exigir grande experiência "foi possível reunir os meios necessários para cobrir uma distância tão grande, que ia do Terreiro do Paço até ao Palácio de Queluz, acompanhando sempre o cortejo da Rainha, de uma ponta à outra", sublinhou Hélder Mendes.



Durante os vários dias da visita, a RTP foi emitindo algumas imagens do acontecimento que decorreu entre dia 18 e 23 de fevereiro.



As emissões regulares da televisão pública começaram em março de 1957.





O compacto sobre a maratona televisiva da visita de Isabel II está dividido em duas partes com cerca de 30 minutos cada e pode ser revisitado aqui e aqui.





A reportagem "Isabel II e Portugal", de Alberta Marques Fernandes, emitida por ocasião das celebrações do Jubileu de Platina, pode ser vista aqui.