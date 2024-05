20 rolos de Eduardo Gageiro registaram a Revolução

Patrícia de Melo Moreira, AFP





Saiu de casa pela manhã com 20 rolos fotográficos no bolso.



Eduardo Gageiro, que no 25 de abril de 74 ainda não tinha 40 anos, é um dos fotojornalistas que registaram a Revolução de perto e assegura que não sentiu medo. Pelo contrário!



Foi com “muita lata” que diz ter convencido Salgueiro Maia a levá-lo para a revolução.



A jornalista Rita Fernandes entrevistou Eduardo Gageiro que soube, na redação d’O Século ilustrado, que tinha de sair à rua naquela quinta-feira, há 50 anos.