22 crianças vítimas de violência sexual por mês

RTP28 Mai, 2019, 09:08 / atualizado em 28 Mai, 2019, 09:09 | País

Foram 881 crianças e jovens que precisaram de ajuda nos últimos três anos. Dados da APAV, a que a agência Lusa teve acesso, indicam que, em média, a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima apoiou 22 crianças todos os meses. Ajudou também 140 pessoas que eram familiares ou amigos das crianças, o que totalizou 10 509 atendimentos.

Vítimas são principalmente meninas





Os dados da Rede Care da APAV são muito claros. A maior parte das vítimas de abusos sexuais são raparigas (80,3%) com idades entre os oito e os 17 anos (66,51%). E são sobretudo residentes nos distritos de Lisboa (303 casos) e do Porto (150).





Mais de metade deste crimes - 54,1% - aconteceu no seio da própria família. Mãe ou pai (19,8%), padrasto ou madrasta (11,7%), avós (5,8%), tios (5,2%), irmãos (2,3%) ou ainda outros familiares (9,3%). Mais de metade dos crimes - 54,1% - aconteceu no seio da própria família





Quando os crimes foram cometidos fora da rede familiar (39,9%), nestes casos, o que os dados da APAV indicam é que os abusadores eram conhecidos das crianças (12,1% dos casos) ou até mesmo colegas ou amigos (5,9%). Em cerca de quatro por cento dos casos era o vizinho. E há também há registo de casos em que o crime foi praticado pelo funcionário escolar (1,8%) ou um funcionário de atividades (1,1%).





Em apenas 6,6 por cento dos casos eram pessoas desconhecidas das crianças ou com outro tipo de relação com o menor (8,2%).

Maior parte dos crimes praticados por homens



Dos dados revelados, o que é possível também verificar é que 62 por cento dos crimes reportados tinham a ver com abuso sexual com uma criança até aos 14 anos.







Há também registo de violações (7,1%), importunação sexual (11,2%), atos sexuais com adolescentes (4,2%), recuros à prostituição de menores (0,7%) ou pornografia de menores (3,9%).





Na maior parte dos casos, 63,8 por cento, os atos foram praticados de forma continuada e por homens (91,4%).

Quantas crianças foram vítimas de crime por dia?





Nos últimos seis anos a APAV apoiou mais de duas crianças por dia que foram vítimas de crime e de violência.







Entre 2013 e 2018, a associação ajudou 5.628 vítimas no global dos seis anos, o que dá uma média de 938 crianças por ano, 78 por mês e 2,5 por dia.



E 2015 foi o ano com mais vítimas. Foram 1084 crianças e jovens que recorreram à associação.