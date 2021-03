3500 portugueses voltaram a Portugal com programa Regressar

Três mil e 500 portugueses voltaram a Portugal ao abrigo do programa Regressar, num universo de 5500 candidaturas diretas, sem contar com familiares e descendentes. Em entrevista ao programa Decisão Nacional, da RTP Internacional, o secretário de Estado adjunto, do Trabalho e da Formação Profissional, Miguel Cabrita, revelou que, apesar da pandemia, durante 2020 as candidaturas ao programa Regressar continuaram a chegar.